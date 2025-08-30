Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус

Кристина Асмус обрела популярность благодаря ролям в ситкоме «Интерны» и фильме «Текст». Чем сейчас занимается артистка, как сложилась ее личная жизнь?

Что известно о личной жизни Асмус

Как сообщило издание StarHit, в марте Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец больше не состоят в отношениях. По данным издания, Асмус и Бурец расстались тихо, не объявляя о конце отношений публично.

«Они больше не вместе, разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — рассказал собеседник издания.

Об отношениях с Бурцом Асмус объявила в ноябре прошлого года. Пара познакомилась на съемках сериала «Райцентр», однако на тот момент оба были в отношениях.

Асмус в 2013 году вышла замуж за комика Гарика Харламова, а в январе 2014 года они стали родителями дочери Анастасии. В 2020 году звезды объявили о разводе.

В феврале 2024 года Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с экс-супругом, опубликовав совместную фотографию с бывшим мужем в честь его дня рождения. В подписи к кадру актриса назвала комика «своей семьей», сопроводив сообщение смайликом в виде сердца. Сам Харламов в том же месяце сказал, что они с Асмус просто друзья.

В мае 2023 года Асмус сообщила, что переехала из дома бывшего мужа и раскрыла свой роман с коллегой Романом Евдокимовым, однако спустя время пара рассталась.

Правда ли, что Асмус устраивала скандал на съемках

В апреле 2025-го агент актрисы Кристины Асмус Мария Нисанова в беседе с NEWS.ru отказалась комментировать публикацию Telegram-канала Mash о скандале на съемочной площадке, после которого артистку якобы выгнали. Она назвала информацию вбросом.

Как объяснила Нисанова, сегодня действительно был съемочный день, последний в проекте, и он прошел в штатном режиме. Группа поздравила Асмус, подарила цветы, все сделали фотографию на память.

«Если так выгоняют со съемочной площадки, то можно считать всех актеров беспощадно гонимыми. А главное, вовремя — по окончании съемочного периода. График актрисы — моя вотчина, я за него отвечаю, и все согласованные с кинокомпанией съемочные дни состоялись», — подчеркнула Нисанова.

В публикации о скандале с Асмус Mash упомянул «токсичную атмосферу», которую актриса якобы создавала на съемках. Ее агент заявила, что это определение ей не знакомо и в юридической терминологии не встречалось.

Нисанова также прокомментировала слухи о том, что ее подопечная якобы не могла и не хотела находить общий язык с коллегами. Агента это удивило, так как она лично была свидетелем теплой дружбы актрисы с партнером по проекту Матвеем Лыковым.

По словам Нисановой, Кристина Асмус на самом деле летала на Мальдивы отдыхать в конце 2024 года. Но в это время съемки не велись, авторы сценария взяли паузу на его переписывание.

Заявление Mash о том, что актриса просила поменять сцены или сценарий, на основании чего потом якобы потребовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера, Мария сочла смехотворным. По ее словам, это невозможно.

«Изменение актером сцен или сценария невозможны без согласования с представителями студии, как и указание любых должностей, не имеющих отношения к актерской деятельности. Переговоров между студией и самой Кристиной ни на одну из этих тем не велось», — резюмировала агент.

Как Асмус относится к СВО

Асмус в день начала спецоперации опубликовала в социальных сетях надпись: «Страх и боль. Молю, остановите все это». В августе 2022 года в отношении актрисы возбудили административное дело о дискредитации российской армии.

Адвокат артистки настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, и уточнил, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации — ответственность за фейки против армии была введена в марте.

В сентябре Тверской суд Москвы прекратил производство по делу из-за отсутствия события административного правонарушения. На настоящий момент публикация от 24 февраля 2022 года в личном блоге Асмус отсутствует.

В июле 2022 года актриса говорила, что никогда не задумывалась о том, чтобы покинуть Россию.

«Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — отметила Асмус.

При этом артистка отказалась говорить об уехавших из страны коллегах.

Чем сейчас занимается Асмус

Кристина Асмус продолжает творческую деятельность.

В 2025 году при участии актрисы вышел фильм «Чучело». Также ожидается премьера картин «Письмо Деду Морозу» и «Склиф».

В 2026 году запланирована премьера фильма «Холоп-3», в котором Асмус исполнит главную роль.

