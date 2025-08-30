Долги, суды из-за песен, мнение об СВО: как живет Сергей Жуков

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков продолжает творческую деятельность и радует поклонников своими песнями. Что известно о жизни артиста, правда ли он задолжал налоговой, говорил ли об СВО?

Что известно о долгах Жукова

Telegram-канал PostNews сообщил, что лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе России более миллиона рублей.

По данным источника, исполнитель должен ФНС 1 млн 96 тыс. рублей.

«Причиной этого стали непогашенные выплаты по ИП артиста», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на Жукове не числится исполнительных производств, но в случае несвоевременной оплаты долга певцу грозит блокировка банковских счетов.

В мае текущего года сообщалось, что бар Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону оштрафовали на 11,7 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, заведение полтора года продавало алкоголь без кассового оборудования.

В публикации отмечается, что сотрудники должны были проводить оплаты через кассу, однако при проверке транзакции на сумму порядка 172 млн рублей не нашли. В итоге ФНС потребовала с руководства штраф в размере 47 млн рублей. Бар попытался отменить его в суде, но получилось лишь уменьшить сумму до 11,7 млн рублей.

Почему Жуков судился из-за песен «Руки Вверх!»

В июле 2025-го Верховный суд РФ отказался пересмотреть дело о правах на песни группы «Руки Вверх!». Речь идет о споре между певцом Сергеем Жуковым и продюсерами.

«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в материалах дела.

В марте стало известно, что Жуков и его коллега по группе Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском, связанным с правами на фонограммы музыкального коллектива. Они просили признать недействительной сделку о передаче исключительных прав на фонограммы.

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича <…> о признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сказал собеседник агентства.

Как Жуков относится к СВО

В 2022 году сообщалось, что в Краснодаре мужчину в военной камуфляжной форме не пустили в бар «Руки Вверх!», принадлежащий Жукову. По первоначальной версии, охрана заведения сослалась на дресс-код. При этом сам мужчина утверждал, что является военным и не имеет другой одежды, отметив, что приехал в город на два дня.

После этого Жуков опубликовал в соцсетях обращение, рассказав, что инцидент был связан с отсутствием знаков отличия на камуфляже. По его словам, он лично отменил запрет на вход в камуфляжной одежде во всех своих барах после случившегося в Краснодаре.

«Если эти ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами», — сказал Жуков, добавив, что пытался связаться с ними.

Жуков напрямую не выражал свою позицию по СВО.

При этом 1 июля 2025 года Жуков оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указаны концерты артиста в Крыму.

