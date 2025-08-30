Составлен список стран и участников «Интервидения-2025» в Москве

До начала международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» осталось чуть меньше месяца, конкурс пройдет 20 сентября. На данный момент известен почти весь состав участников. Какие музыканты и из каких стран выступят на «Интервидении-2025»?

Какие страны примут участие в «Интервидении-2025»

12 сентября пройдет официальная жеребьевка конкурса. На сайте «Интервидения» в данный момент можно найти информацию о музыкантах из 17 стран. Однако организаторы регулярно обновляют список участников в социальных сетях, добавляя новых исполнителей.

На этой неделе Бразилия и Кения объявили своих представителей. В ближайшее время ожидается раскрытие имен музыкантов из Индии, ОАЭ, Эфиопии и ЮАР.

Еще 19 стран уже выбрали своих участников для «Интервидения». Среди них: Белоруссия — Настя Кравченко, Бразилия — Лусиану Калазанс и Таис Надер, Венесуэла — Омар Аседо, Вьетнам — Дык Фук, Египет — Мустафа Саад, Казахстан — Әмре, Катар — Дана Аль-Мир, Кения — Наташа Санайпей Танде (Сана), Китай — Ван Си, Колумбия — Нидия Гонгора, Куба — Сулема Иглесиас, Кыргызстан — трио «Номад», Мадагаскар — дуэт Denise & D-Lain, Россия — SHAMAN, Саудовская Аравия — Зейна Имад, Сербия — Слободан Тркуля и группа Balkanopolis, США — Брэндон Ховард, Таджикистан — Фаррух Хасанов, Узбекистан — Шохрух Ганиев.

Всего в «Интервидении-2025» примут участие музыканты из 23 стран.

Чем известны артисты-участники «Интервидения-2025»?

Белоруссия одной из первых определила участницу, которая представит страну в Москве. 21-летняя певица и автор песен Настя Кравченко выступит с композицией «Мотылек». Скоро она представит клип на эту песню, который снимает режиссер Оксана Рассказова.

Бразильская пара Лусиану Калазанс и Таис Надер выступает вместе. Лусиану — композитор, продюсер и мультиинструменталист. Таис — певица с более чем 20-летним стажем.

Омар Аседо — талантливый музыкант, певец, композитор и продюсер из Венесуэлы. Более 25 лет он создает музыку и делится своим творчеством с миром. На концерте прозвучит его песня La Fiesta de la Paz («Праздник мира»).

Вьетнамский певец Дык Фук известен в родной стране. Несколько лет назад он стал победителем местного «Голоса». Его песня о народном герое Вьетнама называется Phù Đổng Thiên Vương, что переводится как «Небесный принц Phù Đổng».

Мустафа Саад из Египта — оперный певец из Александрии. Он часто выступает на песенных конкурсах.

Казахстан на конкурсе представит певец Ернан Садирбаев, известный как Әмре. Он исполнит песню на казахском языке о «Свете степи».

Дана Аль-Мир, певица и композитор из Катара, известна на всем арабском Востоке. Максим Фадеев, известный продюсер, высоко оценил ее вокальные способности.

Кенийская артистка Наташа Санайпей Танде (Сана) обучалась медицине, а музыкальную карьеру начала в 2004 году после участия в конкурсе талантов.

Китайский певец Ван Си неоднократно удостаивался музыкальных наград в своей стране и заслужил звание «иконы стиля» среди поклонников.

Нидия Гонгора из Колумбии уже много лет поддерживает развитие африканской музыки. Она сотрудничает с группой Canalón de Timbiquí. В ее честь назван один из сортов орхидей, произрастающих в Колумбии.

Сулема Иглесиас Саласар — одна из самых уважаемых кубинских певиц. Она выступает на сцене уже много лет, как в составе различных групп, так и сольно.

Киргизское трио «Номад» стало первым участником «Интервидения». Они также запустили эстафету передачи флага конкурса.

Мадагаскарский дуэт Denise & D-Lain сложился недавно, хотя его участники начали путь к успеху более десяти лет назад, побеждая в музыкальных конкурсах. Они выступят на малагасийском языке.

Фанаты российского певца SHAMAN еще до официального объявления называли его главным претендентом. На концерте он исполнит песню Максима Фадеева «Прямо по сердцу».

Молодая саудовская певица Зейна Имад, победившая в конкурсах родной страны, приедет в Москву с песней «Просто переживаю» на арабском языке.

Сербский музыкант Слободан Тркуля создает балканскую рок- и поп-музыку. В своих аранжировках он использует не только традиционные гитары, но и народные инструменты.

44-летний Брэндон Ховард из США — успешный музыкант с многолетней карьерой. Его песни попадали в чарты Billboard. Первым его менеджером был Джо Джексон, глава знаменитой семьи.

Представлять Таджикистан будет 27-летний певец Фаррух Хасанов. В России он уже известен — участвовал в телешоу «Ну-ка, все вместе!» в 2023 году и одержал там победу.

Представитель Узбекистана Шохрух Ганиев работает на стыке жанров — он сочетает эстрадные песни с традиционными узбекскими мотивами и использует народные инструменты, которыми владеет с детства.

Читайте также:

Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев

Аборт, 57 лет брака, отъезд из России: история любви Плисецкой и Щедрина

Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов