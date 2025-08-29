День знаний — 2025
29 августа 2025 в 15:53

Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов

Николай Ефремов Николай Ефремов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Николай Ефремов более трех лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни и проблемах со здоровьем?

Что известно о карьере и личной жизни Ефремова

Николай Ефремов родился 16 августа 1991 года в Москве в семье заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова и народной артистки России Евгении Добровольской. Он был участником музыкального коллектива «Непоседы», после окончания школы поступил в ГИТИС.

Ефремов дебютировал в кино в 13 лет в драме «Дунечка». Известность пришла к нему после выхода ленты «Книга Мастеров», где актер сыграл кузнеца Кузьму. Также он снимался в картинах «Духlеss», «Белая гвардия», «Сидоровы», «Тетушки», «Бессмертные» и других. Всего в фильмографии артиста 20 работ.

В 2019 году Ефремов женился на Владиславе Киселевой, с которой состоял в отношениях с 2013 года. Известно, что супруга артиста старше его на шесть лет, работает в сфере рекламы. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Алла.

Что известно о падении Ефремова из окна

Летом 2023 года Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на третьем этаже на Пролетарском проспекте в Москве. Медики диагностировали у него сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Актер провел в больнице полтора месяца. Ему установили спицы на локтевую кость.

Николай Ефремов Николай Ефремов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ефремов тогда объяснил медикам, что упал случайно. После инцидента Владислава Киселева в беседе с Telegram-каналом SHOT отреклась от мужа, заявив, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете в ПНД.

Чем сейчас занимается Ефремов

Николай Ефремов на настоящий момент ведет закрытый образ жизни. По данным Telegram-канала SHOT, после падения из окна у него обострилось хроническое заболевание.

«Ефремов после полученных травм тяжело переживает новые приступы рассеянного склероза. Он почти не выходит из дома, ведет затворнический образ жизни. Ему требуется постоянный контроль и присмотр. Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений», — говорится в сообщении канала.

В начале 2025 года Ефремов потерял мать: Евгения Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью. По данным Telegram-канала Mash, актриса скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила на фоне онкологического заболевания.

В кино Ефремов не снимается с 2022 года. Последний раз он появился на экранах в сериале «Под одной крышей».

