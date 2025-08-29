День знаний — 2025
29 августа 2025 в 14:37

Запреты для женщин, уголовное дело, Украина: как живет Виталий Гогунский

Виталий Гогунский Виталий Гогунский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Актер Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, комментировал ли он спецоперацию?

Чем известен Гогунский

Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в Кременчуге. Он окончил Одесский государственный политехнический университет, в 2001 году переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа.

Гогунский дебютировал в кино в 2004 году в комедии «Прощайте, доктор Фрейд!». Популярность ему принесла роль Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериале «Универ» и его продолжениях. Также он снимался в лентах «Грозовые ворота», «Отель Элеон», «Очень женские истории», «Иван Васильевич меняет все!» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 20 работ. Съемки в кино артист совмещает с музыкальной карьерой — он пишет песни и выступает под сценическим псевдонимом ViGO.

Что известно о личной жизни Гогунского

Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко, которая в 2010 году родила ему дочь Милану. Сейчас девочка известна как певица и блогер Milana Star.

В 2013 году актер женился на Анне Жюсталь, но спустя два года супруги развелись. В 2017 году Гогунский вновь сошелся с Маирко и женился на ней. В 2019 году пара объявила о расставании. Их развод сопровождался скандалами из-за того, что артист не платил алименты.

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — объяснил свою позицию Гогунский в интервью Алене Жигаловой.

Виталий Гогунский с супругой Ириной и дочерью Миланой Виталий Гогунский с супругой Ириной и дочерью Миланой Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Также актер выразил сожаление, что вывел дочь на сцену, поскольку, по его словам, «она из ребенка превратилась в удобный источник дохода» для его бывшей супруги. Сейчас Гогунский с дочерью не общается.

В августе артист сообщил, что в его жизни появилась новая муза. Актер отметил, что девушка сама связалась с ним после его интервью со скандальными высказываниями о женщинах.

Что Гогунский запретил женщинам

Виталий Гогунский в подкасте «Краснова знает» заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад». По его мнению, негативные эмоции девушки рядом с возлюбленным говорят о том, что ее что-то не устраивает и партнеры не подходят друг другу.

Виталий Гогунский Виталий Гогунский Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

В интервью журналисту Ксении Собчак Гогунский призвал девушек воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Также, по мнению актера, женщины должны быть дома не позднее часа ночи.

«Был недавно тоже случай. Говорю: „Езжай домой, у тебя муж и дети! Быстро собралась, домой чеши“. Не имеет права женщина нормальная, опять же, в моем понимании, если у нее есть муж и дети, где-то прохлаждаться», — заявил он.

Как Гогунский относится к СВО

Виталий Гогунский поддерживает проведение спецоперации. Актер посещал госпитали и давал концерты в поддержку российских военнослужащих. В 2022 году он выпустил патриотическую композицию «Россия».

Артист не был на Украине с 2014 года. Его мать проживает в России, а отец остался на родине. По словам артиста, его родственник стал «жертвой информационной пропаганды».

В июне 2024 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Гогунского за публичную поддержку РФ.

Чем сейчас занимается Гогунский

Виталий Гогунский продолжает творческую деятельность. Он дает концерты и снимается в кино. В 2025 году с артистом состоялась премьера фильма «Артек. Сквозь столетия», а также ожидается выход лент «Универ. Молодые-2», «Кузя. Путь к успеху» и «Универ. 15 лет спустя».

Гогунский утверждает, что не испытывает страха стать актером одной роли.

