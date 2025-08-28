Какие выплаты ждут россиян в сентябре 2025 года, насколько повысят пособия

У некоторых категорий граждан России вырастут выплаты в сентябре 2025 года. О ком идет речь, насколько они вырастут?

Повысят ли пенсии в сентябре

С 1 сентября 2025 года увеличенные пенсии начнут получать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в августе. Им положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, которая составит 17 815,4 рубля в месяц.

Также произойдет перерасчет пенсий для инвалидов первой группы, получивших этот статус в августе, а также для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе.

Какие меры поддержки могут ждать учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада. По его мнению, благодаря данной мере может вырасти количество желающих работать в школе талантливой молодежи.

«Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 Сентября) всем педагогическим работникам (включая работников сферы дополнительного образования) в размере одного базового оклада», — говорится в документе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что подобные предложения заслуживают пристального внимания, но в этом году осуществить выплаты не получится.

«Для реализации такой меры необходимо определить, из какой статьи бюджетных расходов можно выделить средства, чтобы направить их именно в фонды оплаты труда», — подчеркнула она в беседе с RT.

Что будет с размером пособия по беременности и родам для студенток

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в системе социальной поддержки беременных студенток. Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному закону от 23 июля 2025 года № 249-ФЗ, размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин увеличивается в среднем в четыре раза — с 23 до 90 тысяч рублей за весь период отпуска.

«Выплату смогут получить студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций. Сейчас пособие зависит от размера стипендии. С нового учебного года, вне зависимости от стипендии, его будут рассчитывать на основе прожиточного минимума в регионе проживания», — сообщали в Социальном фонде России.

Конкретный размер выплаты будет зависеть от субъекта РФ. По расчетам Минтруда, минимальные выплаты составят 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях, а максимальные — 235 424 рубля на Чукотке.

