Магнитные бури сегодня, 28 августа: что завтра, проблемы с нервной системой

Сегодня, 28 августа, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 августа

По данным экспертов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури 28 августа составляет только 7%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойной магнитосферы — 68%», — пояснили ученые.

Эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что на Солнце сохраняется большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии.

«Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка. Рентгеновское излучение Солнца формируется только в результате активных процессов. Соответственно, столь высокий его уровень дополнительно подтверждает, что на звезде продолжает что-то „гореть“. С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно пошел на спад, а график вспышек все больше становится похож на прямую линию. Накопление энергии на вспышки высшего X-уровня обычно занимает сутки-двое. Если сегодня и завтра крупных событий не произойдет, значит, речь все же идет о системном спаде активности и звезда возвращается в режим дружелюбного источника тепла и света», — уточнили специалисты.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле фиксируются слабые геомагнитные возмущения силой всего два балла.

«В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 29 августа, магнитных бурь не ожидается.

Как справиться с магнитной бурей, что советуют врачи

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков обратил внимание, что колебания геомагнитного поля Земли могут серьезно влиять на здоровье, например, провоцировать обострение болезней, таких как гипертония.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <...> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул медик.

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

