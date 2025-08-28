Спертая духота и жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

В конце августа в Москву придет волна небольшого потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на конец лета, ждать ли спертой духоты и жары до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По словам Михаила Леуса, в пятницу, 29 августа, теплый атмосферный фронт принесет в Москву небольшие дожди и приблизит показания термометров к климатической норме последних дней августа.

«В субботу столица окажется в теплом секторе циклона, некогда бывшего первым в нынешнем сезоне ураганом „Эрин“. Он вызовет в регионе кратковременные дожди и повысит температуру до +25–27 градусов. Пройдут короткие грозовые дожди и в последний день августа, при этом термометры покажут +26–28 градусов», — сообщил он.

Также главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце августа в российской столице воздух будет прогреваться до +27 градусов.

«Воскресный день тоже обещает довольно комфортную погоду. Если соберется дождь, то он будет локальный и небольшой. Ночи станут по-летнему теплыми. На следующей неделе температура умерит свой пыл, но ночи останутся теплыми», — уточнила метеоролог.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеосервисов, 29 августа в Москве начнется с облачной погоды без осадков и постепенного прогрева воздуха. Ночью столбики термометров покажут около +11 градусов, а к полудню температура достигнет +17 градусов. Во второй половине ожидается кратковременный слабый дождь. К вечеру дождь прекратится, но похолодает до +16 градусов. Ветер будет южным и юго-западным умеренным, около 2 м/с.

В субботу, 30 августа, утром воздух прогреется до +16 градусов, а в послеполуденные часы столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Осадков не ожидается, однако небо будет оставаться облачным до вечера, когда облака начнут рассеиваться.

В воскресенье, 31 августа, утром температура составит +20 градусов, а днем достигнет максимума в +27 градусов. Влажность воздуха будет сравнительно низкой — 28%, а ветер — южный до 5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов.

Таким образом, в конце августа в российской столице спертой духоты и жары до +30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа в Санкт-Петербурге будет переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

30 августа в Северной столице будет облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и в начале дня дожди, местами ливни. Днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов. Днем — от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.

31 августа облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов. Днем — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

