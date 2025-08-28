День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:40

Спертая духота и жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В конце августа в Москву придет волна небольшого потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на конец лета, ждать ли спертой духоты и жары до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По словам Михаила Леуса, в пятницу, 29 августа, теплый атмосферный фронт принесет в Москву небольшие дожди и приблизит показания термометров к климатической норме последних дней августа.

«В субботу столица окажется в теплом секторе циклона, некогда бывшего первым в нынешнем сезоне ураганом „Эрин“. Он вызовет в регионе кратковременные дожди и повысит температуру до +25–27 градусов. Пройдут короткие грозовые дожди и в последний день августа, при этом термометры покажут +26–28 градусов», — сообщил он.

Также главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце августа в российской столице воздух будет прогреваться до +27 градусов.

«Воскресный день тоже обещает довольно комфортную погоду. Если соберется дождь, то он будет локальный и небольшой. Ночи станут по-летнему теплыми. На следующей неделе температура умерит свой пыл, но ночи останутся теплыми», — уточнила метеоролог.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным метеосервисов, 29 августа в Москве начнется с облачной погоды без осадков и постепенного прогрева воздуха. Ночью столбики термометров покажут около +11 градусов, а к полудню температура достигнет +17 градусов. Во второй половине ожидается кратковременный слабый дождь. К вечеру дождь прекратится, но похолодает до +16 градусов. Ветер будет южным и юго-западным умеренным, около 2 м/с.

В субботу, 30 августа, утром воздух прогреется до +16 градусов, а в послеполуденные часы столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Осадков не ожидается, однако небо будет оставаться облачным до вечера, когда облака начнут рассеиваться.

В воскресенье, 31 августа, утром температура составит +20 градусов, а днем достигнет максимума в +27 градусов. Влажность воздуха будет сравнительно низкой — 28%, а ветер — южный до 5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов.

Таким образом, в конце августа в российской столице спертой духоты и жары до +30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа в Санкт-Петербурге будет переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

30 августа в Северной столице будет облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и в начале дня дожди, местами ливни. Днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов. Днем — от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.

31 августа облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью — от +15 до +17 градусов. Днем — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 августа: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 28 августа: что завтра, проблемы с нервной системой

Исчезновение пловца Свечникова: последние новости 28 августа, жив ли

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.