Исчезновение пловца Свечникова: последние новости 28 августа, жив ли

Мастер спорта и основатель собственной школы плавания Николай Свечников при заплыве через Босфор мог сбиться с маршрута, рассказал турецкий пловец Хаяти Шамильоглу. Какие еще последние новости о ситуации известны сегодня, 28 августа?

Какие последние новости о известны о пропаже Свечникова 28 августа

По словам Хаяти Шамильоглу, Николай Свечников в самом начале поплыл в другую от финиша сторону.

«Я крикнул ему 10–15 раз: „Брат, брат!“ Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему плыть направо», — рассказал он.

При этом глава оргкомитета межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что пропажа спортсмена может быть связана с его здоровьем.

«Мне не кажется нормальной ситуация, когда во время соревнования пропадает столь опытный, профессиональный спортсмен. Он участвовал во многих соревнованиях, он сам тренер, приехал сюда с четырьмя учениками, все они доплыли до финиша, а он — нет. С точки зрения здоровья кажется нелогичным такое происшествие», — считает он.

Свечникова ищут с помощью гидролокатора, сообщил турецкий журнал Aksiyon. По его данным, поиски ведутся и в воде, и на берегу. Однако результатов они пока не дали. Неизвестно, жив ли спортсмен и где он сейчас находится.

Когда пропал Свечников

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Из почти трех тысяч участников из 81 страны он стал единственным, кто не вернулся на финиш.

Заплыв стартовал в 10:00 и завершился к 14:00. Однако организаторы осознали, что Свечников не финишировал, только в 22:00, спустя 12 часов после его исчезновения. Медицинский осмотр перед стартом не выявил у спортсмена проблем со здоровьем.

Турецкие спасательные службы запустили масштабную операцию с участием более 500 человек, включая морскую полицию, береговую охрану и спасателей. Они прочесывают акваторию и береговую линию на 50-километровом участке. Для поисков также привлекались подводные батискафы.

Прокуратура муниципалитета Бейкоз в Стамбуле направила запрос на предоставление записей с камер видеонаблюдения в районе пролива Босфор для поиска пропавшего пловца. Специалисты проводят тщательный анализ видеоматериалов, полученных с различных камер наблюдения.

Что говорят родственники спортсмена

Семья Николая Свечникова начала сбор средств на услуги частного детектива и адвокатов в Турции.

По информации Telegram-канала Mash, собранные средства будут направлены на покрытие расходов на проезд и питание для волонтеров, проведение экспертизы, а также привлечение профессионального детектива.

Также близкие Свечникова планируют подать иск к турецким СМИ за публикации о якобы подаваемом сигнале с его трекера, потому что подобные сообщения усугубляют тяжелое состояние близких спортсмена.

«Антонина сейчас в очень плохом состоянии, расстроена. Она в панике, с надеждой ждет любую новость, и тут говорится, что сигнал какой-то подается. <…> Это очень некрасиво — так расстраивать семью», — объяснила родственница пловца.

