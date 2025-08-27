Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре Milliyet: Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону

Николай Свечников, исчезнувший во время массового заплыва через турецкий пролив Босфор в Стамбуле, в самом начале поплыл в другую от финиша сторону, сообщил турецкий пловец Хаяти Шамильоглу. По его словам, которые приводит газета Milliyet, он столкнулся с россиянином в воде, но тот отмахнулся от его призыва повернуть к финишу.

Я крикнул ему 10-15 раз: «Брат, брат!». Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, плыть направо, — объяснил турок.

Ранее сообщалось, что семья пропавшего пловца намерена подать иск против турецких СМИ. Родственники уже обратились к адвокату, так как публикации о сигнале с трекера ухудшают их состояние. Родственница Николая заявила, что его супруга сильно расстроена и напугана, ожидая новостей о муже.

До этого глава оргкомитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что исчезновение Свечникова вызывает недоумение и беспокойство. В частности, произошедшее кажется нелогичным, учитывая опыт и профессионализм спортсмена.