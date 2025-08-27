День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:53

Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа

Синоптик Позднякова допустила в конце августа в Москве небольшие локальные дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и области в пятницу, 29 августа, ожидается дождь и повышение температуры до +22 градусов, заявила «Радио 1» синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила, что в субботу и воскресенье, 30–31 августа, температура поднимется до +27 градусов. В выходные возможны небольшие и локальные дожди.

Воскресный день тоже обещает довольно комфортную погоду. Если соберется дождь, то он будет локальный и небольшой. Ночи станут по-летнему теплыми. На следующей неделе температура умерит свой пыл, но ночи останутся теплыми, — отметила Позднякова.

Она уточнила, что ветер сменится на южный, а давление начнет расти. Температура воздуха в выходные превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

Ранее специалисты Foreca сообщили, что с 1 по 3 сентября в Москве ожидается плюс 23–25 градусов. При этом жителей столицы предупредили, что на столицу надвигается мощная гроза, которая придет в среду — 3 сентября.

