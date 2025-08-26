Какой будет погода 1 сентября? Прогноз для Москвы и СПб, возвращение жары

Какой будет погода 1 сентября? Прогноз для Москвы и СПб, возвращение жары

Москва пережила самую холодную ночь недели, однако к началу сентября погода резко изменится, обещают синоптики. Какой будет погода 1 сентября, чего ждать в Москве и Санкт-Петербурге, когда закончатся холода?

Какая погода пришла в Москву к 26 августа

В Европейскую Россию в начале последней недели августа пришла осенняя погода, пишет главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Утром в Москве и Санкт-Петербурге было плюс 12 градусов, в Петрозаводске и Смоленске — плюс 11 градусов, в Вологде — плюс 10 градусов. Днем 26 августа тепла ожидать не приходится, подчеркнула синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что ночь была очень холодной: в Воркуте и Нарьян-Маре было теплее, чем в Москве и Петербурге. 26 августа в столице станет самым холодным днем недели.

«Погоду в столице сформирует тыловая часть обширного циклона, уходящего на север, в акваторию Белого моря. В Московском регионе преимущественно облачно, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха — плюс 14–16, по области — плюс 12–17. Атмосферное давление будет слабо расти, но останется ниже нормы. В среду местами небольшие дожди, ночью плюс 8–10, днем плюс 16–18 градусов», — указывает Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, какую погоду ждать на 1 сентября

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что очень прохладная погода в Москве продлится до четверга. После этого начнет теплеть, однако ночи останутся прохладными. В пятницу в Москве ожидается до плюс 22 градусов, а в субботу-воскресенье вернется настоящая июльская жара: плюс 26–28 градусов днем.

«Холодной погоде уже виден конец, в следующие выходные будет тепло. Все расчеты показывают, что в последних числах августа и первых числах сентября температура воздуха будет в пределах плюс 25−27 градусов, но без кратковременных осадков не обойдется», — рассказала Позднякова.

С высокой вероятностью 1 сентября в Москве тоже будет жарко.

«После выходных сохранится теплая погода с температурой выше 25 градусов, но ночи будут прохладные, потому что уже осень», — прогнозирует Позднякова.

Тот же прогноз дали специалисты Foreca: с 1 по 3 сентября ожидается плюс 23–25 градусов, при этом на Москву надвигается мощная гроза, которая придет в среду. Долгосрочный прогноз «Метеоновостей» предполагает, что тепло в столице задержится до 7 сентября, после чего начнет холодать.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

В Санкт-Петербурге минувшей ночью температура падала до плюс 9 градусов; самая низкая температура воздуха в Ленинградской области наблюдалась в Ефимовском, где было плюс 3,8.

Леус пишет, что на Санкт-Петербург оказывает влияние холодная тыловая часть уходящего циклона.

«Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Температура воздуха — плюс 15–17 градусов, в Ленинградской области — плюс 12–17. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы. В среду кратковременные дожди, ночью плюс 9–11, днем плюс 15–17 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что в погоде пока изменений не просматривается.

«Дожди кратковременного характера, но локальные, ожидаются каждый день, да и фон температуры остается немного пониженным. Растянется такая погода почти на всю рабочую неделю, и только к пятнице атмосферное давление повысится так, что и осадков уже не будет», — прогнозирует Леус.

Foreca прогнозирует, что после гроз в выходные 1 сентября в Петербурге потеплеет до плюс 21 градуса. Долговременный прогноз «Метеоновостей» предполагает сильное похолодание в выходные (о чем не сообщает Foreca), после чего стабильный рост дневных температур до конца первой недели сентября: к пятнице, 5 сентября, ожидается до плюс 24 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 августа: где сбои в РФ

Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа

ВС РФ освободили Запорожское: как идет наступление в зоне СВО 25 августа