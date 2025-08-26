Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа

ВСУ за минувшую ночь запустили по России почти сотню БПЛА. Где были налеты во вторник, 26 августа, сколько беспилотников сбито, что известно о жертвах и разрушениях?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 26 августа

Минобороны РФ фиксировало атаки украинских БПЛА начиная с вечера 25 августа.

С 20:00 до полуночи было уничтожено 37 украинских БПЛА, сообщили в военном ведомстве.

«Девять [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Тульской области и один — над территорией Калужской области», — сообщили в Минобороны. .

Ночью атаки БПЛА продолжались: до 06:10 утра были перехвачены и уничтожены еще 43 украинских беспилотника.

«По шесть БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, пять БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Брянской области, по три БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по два — над территориями Белгородской и Курской областей, по одному — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кроме того, режим воздушной опасности вводился в Татарстане, Самарской, Ивановской области.

Аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнекамска не принимали и не отправляли самолеты. К утру Росавиация сообщила о снятии ограничений.

Утром 26 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще восьми украинских БПЛА над Крымом.

ВС РФ Фото: МО РФ

Что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург и Ленобласть 26 августа

В 04:36 губернатор Александр Дрозденко сообщил, что объявлена опасность по БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Прошлая атака беспилотников на Ленобласть была в выходные.

Позже губернатор сообщил, что ПВО уничтожила 10 беспилотников над Кингисеппским, Сланцевским и Лужским районами Ленобласти. БПЛА летели в сторону Санкт-Петербурга. В 08:05 опасность БПЛА в Ленобласти была снята.

«При отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье. Пострадавших нет», — уточнил позже Дрозденко в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были атаки БПЛА в ночь на 26 августа

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область.

«В селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушена стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль. Главное, никто из людей не пострадал», — сообщил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что утром 26 августа был ликвидирован завод на Новошахтинском НПЗ. Завод нефтепродуктов загорелся после атаки БПЛА 21 августа.

Губернатор Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников на Волгоград. В одном из СНТ на юге города обломки БПЛА повредили хозяйственную постройку.

Губернатор Павел Малков сообщил, что обломки беспилотника упали в частный двор в Рязанской области. Повреждена крыша дома.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали на территории промзоны. Местные СМИ указывают, что взрывы от работы ПВО было слышно в Дзержинске. К востоку от города находится огромная промзона, в которой сосредоточены предприятия химической промышленности. О последствиях падения обломков не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

