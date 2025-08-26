Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области

Обломки беспилотника упали во двор частного дома в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. По его словам, повреждена крыша жилища.

Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб, — написал Малков.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что обломки сбитых беспилотников упали на частный сектор. По его словам, повреждены стекла трех домов и автомобиль в деревне Загорье. Пострадавших нет.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

В свою очередь пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.