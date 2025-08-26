Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью Минобороны РФ: средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в регионах России

Средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах ночью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.

C полуночи до 06:10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили украинские беспилотники в пяти районах. В частности, речь идет о Миллеровском, Кашарском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском районах. По словам врио главы региона, пострадавших нет.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в селе Новобессергеневка повреждено несколько частных домов: в окнах выбиты стекла, сломаны двери, посечены стены и крыша. Из-за падения обломков БПЛА также получила повреждения машина.

До этого в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников. По словам губернатора региона Василия Анохина, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.