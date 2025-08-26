Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 07:58

Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в регионах России

Средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах ночью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.

C полуночи до 06:10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили украинские беспилотники в пяти районах. В частности, речь идет о Миллеровском, Кашарском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском районах. По словам врио главы региона, пострадавших нет.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в селе Новобессергеневка повреждено несколько частных домов: в окнах выбиты стекла, сломаны двери, посечены стены и крыша. Из-за падения обломков БПЛА также получила повреждения машина.

До этого в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников. По словам губернатора региона Василия Анохина, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ПВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.