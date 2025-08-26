ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России

ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в пяти районах Ростовской области

Силы ПВО сбили украинские беспилотники в пяти районах Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о Миллеровском, Кашарском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском районах. По словам врио главы региона, пострадавших нет.

Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе, — написал Слюсарь.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в селе Новобессергеневка повреждено несколько частных домов: в окнах выбиты стекла, сломаны двери, посечены стены и крыша. Из-за падения обломков БПЛА также получила повреждения машина.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе. Он отметил, что никто не пострадал. При этом в Ленинградской области объявляли опасность атаки беспилотников. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

До этого в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников. По словам губернатора региона Василия Анохина, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.