Над Ленобластью сбили группу украинских дронов Дрозденко: в Кингисеппском районе в Ленобласти сбили четыре украинских БПЛА

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Четыре БПЛА уничтожено силами ПВО в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Ранее Telegram-канал Mash передавал, что у Курской АЭС в Курчатове был сбит украинский дрон. По данным журналистов, обломки беспилотника упали на парковку АЭС-2, расположенную поблизости. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ликвидации БПЛА над Пушкинским районом. Позже беспилотник был уничтожен в Красносельском районе. Пострадавших не было. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Тем временем в Минобороны РФ информировали, что средства противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник в российских регионах за ночь. В частности, БПЛА уничтожили в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской областях, а также в Московском регионе.