Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 06:16

В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ

Анохин: в небе над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Над Смоленской областью были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника, — написал Анохин.

Ранее утром 24 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о четырех сбитых БПЛА над регионом. Позже он добавил, что ПВО уничтожила еще 10 беспилотников. При падении обломков дронов на нефтетерминале случился пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне, 23 августа, ПВО в Санкт-Петербурге сбили дроны над Пушкинским и Красносельским районами. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как информировал вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.

Василий Анохин
дроны
ВСУ
Смоленская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.