В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ Анохин: в небе над Смоленской областью подавлены и сбиты семь беспилотников ВСУ

Над Смоленской областью были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ и ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника, — написал Анохин.

Ранее утром 24 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о четырех сбитых БПЛА над регионом. Позже он добавил, что ПВО уничтожила еще 10 беспилотников. При падении обломков дронов на нефтетерминале случился пожар. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне, 23 августа, ПВО в Санкт-Петербурге сбили дроны над Пушкинским и Красносельским районами. При нейтрализации беспилотника были выбиты два окна в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе. Как информировал вице-губернатор города Евгений Разумишкин, конструкции дома не пострадали, собственники получат компенсацию.