В Ленобласти предупредили об опасности атаки дронов Дрозденко: в Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти, — написал губернатор.

Ранее Telegram-канал «РаZвед_ДоZор» информировал, что в Брянской области был сбит мобильный аэростат ВСУ, оснащенный боеприпасами. Аппарат упал в поле, где его сняли на видео очевидцы.

Такие устройства используют как ретрансляторы для FPV-дронов, а также для связи с диверсионно-разведывательными группами, разведки и радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в МО РФ рассказали, что средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник в российских регионах за ночь. БПЛА уничтожили в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской областях, а также в Московском регионе.

Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что ВСУ размещают военные объекты, в том числе танки, вблизи школ и детских садов для обвинения ВС РФ в атаках на мирное население. По его словам, российская разведка выявляет подобные случаи, что позволяет наносить точечные удары только по объектам ВСУ.