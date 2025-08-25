Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео В Брянской области засняли сбитый аэростат ВСУ с боеприпасами

В Брянской области был сбит мобильный аэростат ВСУ, оснащенный боеприпасами, передает Telegram-канал «РаZвед_ДоZор». Аппарат упал в поле, где его сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На кадрах видно белое полотно аэростата с прикрепленным черным кейсом и белым передатчиком. По данным канала, это может быть модель 12М3, способная находиться в воздухе неделями.

Такие устройства используют как ретрансляторы для FPV-дронов, а также для связи с диверсионно-разведывательными группами, разведки и радиоэлектронной борьбы. Стоимость подобного аэростата достигает более 1 млн рублей.

Ранее российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. В Минобороны уточнили, что цель была нейтрализована около 18:15 мск.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия будет вынуждена усилить удары по военным объектам Украины в ответ на атаки дронами на атомные электростанции. Он подчеркнул, что подобные действия Киева создают угрозу для всего мира и требуют жесткой реакции. Депутат отметил, что Украина прибегает к таким провокациям из-за поражений на фронте, а западные союзники президента Владимира Зеленского их поощряют.