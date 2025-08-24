Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, вражеский БПЛА был нейтрализован примерно в 18:15 мск.

Около 18:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее беспилотник атаковал жилой дом в Советском районе Брянска. По данным губернатора региона, жертв и пострадавших в результате инцидента не оказалось, однако были зафиксированы повреждения фасада и остекления. На месте работали оперативные службы для оценки ущерба и ликвидации последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого военное ведомство сообщало о нанесении группового удара по пунктам дислокации ВСУ в ДНР. Согласно опубликованным данным, ликвидировано свыше 600 военнослужащих, а также множество единиц техники, включая РСЗО, танки и БМП. Для атаки применялись комплексы «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».