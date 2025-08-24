ВСУ совершили атаку на Брянск Богомаз: многоквартирный дом в Брянске получил повреждения из-за атаки ВСУ

Город Брянск подвергся атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в Советском районе города, где поврежден многоквартирный жилой дом. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате атаки нет. На жилом доме зафиксированы повреждения фасада и остекления в нескольких квартирах.

На месте работают оперативные и экстренные службы, — указал губернатор.

После завершения осмотра специалистами будет создана комиссия для оценки нанесенного ущерба. Власти региона координируют работы по ликвидации последствий атаки. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Ранее беспилотный летательный аппарат украинских войск, летевший в направлении Москвы, был сбит силами ПВО Министерства обороны. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые мероприятия.

Также сообщалось об атаке БПЛА на территорию Белгородской области. В результате нападения пострадали двое мирных жителей. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, где удар дрона был нанесен по легковому автомобилю.