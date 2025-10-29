Массированная атака ВСУ на Брянск может быть обусловлена скорой сдачей ряда украинских населенных пунктов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев сталкивается с трудностями на фронте и своими действиями стремится вызвать протест среди россиян.
На сегодняшний день армия Украины оказалась в крайне тяжелом положении: Купянск, Покровск, Мирноград находятся под угрозой фактической сдачи. Кроме того, наши войска подошли к Северску, подходят к Константиновке. Идет продвижение наших войск и в районе Запорожской области в сторону Орехово. Поэтому западные спонсоры пытались добиться путем давления на Россию замораживания линии фронта. Этот подход не сработал, и в результате Украина перешла к другой тактике — террора. То есть предпринимаются массированные удары по городам, — пояснил Кнутов.
Он подчеркнул, что ВСУ атакуют социальные и жилые объекты. По его словам, Украина сейчас стремится найти уязвимые места, чтобы вызвать значительные потери среди мирного населения. Кнутов отметил, что Киев пытается повлиять на общественное мнение в России и создать давление на руководство страны с целью заключения мира на условиях, предложенных Западом.
На сегодняшний день основное количество крылатых ракет и беспилотников, которые запускает Украина по приграничным либо внутренним районам России, перехватывают системы противовоздушной обороны. И план киевского режима не срабатывает, — заключил Кнутов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ на регион были повреждены девять жилых домов и одно производственное помещение. По его словам, силы ПВО сбили 46 беспилотников.