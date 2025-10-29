Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:20

«Перешли к другой тактике»: военэксперт объяснил крупную атаку на Брянск

Военэксперт Кнутов связал атаку ВСУ на Брянск со скорой сдачей городов Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Массированная атака ВСУ на Брянск может быть обусловлена скорой сдачей ряда украинских населенных пунктов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев сталкивается с трудностями на фронте и своими действиями стремится вызвать протест среди россиян.

На сегодняшний день армия Украины оказалась в крайне тяжелом положении: Купянск, Покровск, Мирноград находятся под угрозой фактической сдачи. Кроме того, наши войска подошли к Северску, подходят к Константиновке. Идет продвижение наших войск и в районе Запорожской области в сторону Орехово. Поэтому западные спонсоры пытались добиться путем давления на Россию замораживания линии фронта. Этот подход не сработал, и в результате Украина перешла к другой тактике — террора. То есть предпринимаются массированные удары по городам, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что ВСУ атакуют социальные и жилые объекты. По его словам, Украина сейчас стремится найти уязвимые места, чтобы вызвать значительные потери среди мирного населения. Кнутов отметил, что Киев пытается повлиять на общественное мнение в России и создать давление на руководство страны с целью заключения мира на условиях, предложенных Западом.

На сегодняшний день основное количество крылатых ракет и беспилотников, которые запускает Украина по приграничным либо внутренним районам России, перехватывают системы противовоздушной обороны. И план киевского режима не срабатывает, — заключил Кнутов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ на регион были повреждены девять жилых домов и одно производственное помещение. По его словам, силы ПВО сбили 46 беспилотников.

Брянск
ВСУ
Россия
СВО
