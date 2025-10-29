«Перешли к другой тактике»: военэксперт объяснил крупную атаку на Брянск Военэксперт Кнутов связал атаку ВСУ на Брянск со скорой сдачей городов Украины

Массированная атака ВСУ на Брянск может быть обусловлена скорой сдачей ряда украинских населенных пунктов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев сталкивается с трудностями на фронте и своими действиями стремится вызвать протест среди россиян.

На сегодняшний день армия Украины оказалась в крайне тяжелом положении: Купянск, Покровск, Мирноград находятся под угрозой фактической сдачи. Кроме того, наши войска подошли к Северску, подходят к Константиновке. Идет продвижение наших войск и в районе Запорожской области в сторону Орехово. Поэтому западные спонсоры пытались добиться путем давления на Россию замораживания линии фронта. Этот подход не сработал, и в результате Украина перешла к другой тактике — террора. То есть предпринимаются массированные удары по городам, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что ВСУ атакуют социальные и жилые объекты. По его словам, Украина сейчас стремится найти уязвимые места, чтобы вызвать значительные потери среди мирного населения. Кнутов отметил, что Киев пытается повлиять на общественное мнение в России и создать давление на руководство страны с целью заключения мира на условиях, предложенных Западом.

На сегодняшний день основное количество крылатых ракет и беспилотников, которые запускает Украина по приграничным либо внутренним районам России, перехватывают системы противовоздушной обороны. И план киевского режима не срабатывает, — заключил Кнутов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ на регион были повреждены девять жилых домов и одно производственное помещение. По его словам, силы ПВО сбили 46 беспилотников.