Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 сентября 2025 в 16:11

Жителя Клинцов наказали за мошенничество с грибами и шишками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брянский областной суд оставил без изменений приговор жителю Клинцов, признанному виновным в мошенничестве с шишками и грибами, сообщает «Брянская губерния». Мужчина размещал в соцсетях рекламу «прибыльного бизнеса» по сбору грибов и дикорастущих растений. В рентабельность его бизнеса поверили трое граждан и вложили в него свыше 960 тыс. рублей.

Мошенник потратил деньги обманутых инвесторов на личные нужды. Пострадавшие написали на сборщика грибов заявление в полицию, и на него завели уголовное дело. Адвокат экобизнесмена попытался оправдать подзащитного и заявил, что вложения были инвестицией в бизнес, но судья и прокурор остались непреклонны.

Обвиняемого приговорили к трем годам и семи месяцам принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 883 тыс. рублей.

Ранее пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам слитки золота на сумму в 4,4 млн рублей. Ей позвонили неизвестные и под предлогом сохранения сбережений убедили купить слитки и отдать незнакомке. Женщина бесследно исчезла вместе с золотом.

Брянск
шишки
грибы
мошенники
