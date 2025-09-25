Жителя Клинцов наказали за мошенничество с грибами и шишками

Брянский областной суд оставил без изменений приговор жителю Клинцов, признанному виновным в мошенничестве с шишками и грибами, сообщает «Брянская губерния». Мужчина размещал в соцсетях рекламу «прибыльного бизнеса» по сбору грибов и дикорастущих растений. В рентабельность его бизнеса поверили трое граждан и вложили в него свыше 960 тыс. рублей.

Мошенник потратил деньги обманутых инвесторов на личные нужды. Пострадавшие написали на сборщика грибов заявление в полицию, и на него завели уголовное дело. Адвокат экобизнесмена попытался оправдать подзащитного и заявил, что вложения были инвестицией в бизнес, но судья и прокурор остались непреклонны.

Обвиняемого приговорили к трем годам и семи месяцам принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 883 тыс. рублей.

