Пенсионерка из Петербурга отдала незнакомке слитки золота на 4,4 млн рублей

В Санкт-Петербурге 75-летняя жительница Фрунзенского района стала жертвой мошеннической схемы. Ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений убедили ее купить золотые слитки и передать незнакомке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину, — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этой женщиной 12 сентября пострадавшая приехала в офис банка на такси, купила золотые слитки на общую сумму 4 миллиона 417 тысяч 125 рублей и отдала их спутнице под предлогом защиты средств. Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемых ищут. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье были задержаны пособники телефонных мошенников, которые занимались приемом, обналичиванием и переводом преступной прибыли. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России в рамках расследования деятельности украинских кол-центров.