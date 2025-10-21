Охотник перепутал шишкаря с медведем и застрелил его В Югре охотник перепутал сборщика шишек с медведем и застрелил его

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры охотник случайно застрелил сборщика кедровых шишек, приняв его за медведя, сообщает СУ СК РФ по региону. Инцидент случился 14 октября 2025 года. Пострадавший скончался на месте.

33-летний житель Сургутского района отправился в лес Октябрьского района, чтобы собрать кедровые шишки. С собой у него была собака породы лайка и заряженное ружье, которое он взял на случай встречи с медведем.

С наступлением сумерек собака внезапно начала лаять в сторону леса. Полагая, что там скрывается медведь, мужчина произвел выстрел в направлении, куда смотрела собака. В 120 метрах от охотника находился 35-летний сборщик шишек. Он получил огнестрельное ранение в грудь и умер. В отношении стрелявшего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ведомстве подчеркнули, что несчастные случаи с огнестрельными ранениями в лесу во время охоты регистрируются ежегодно. Основная причина таких происшествий — это несоблюдение мер безопасности, включая неправильное обращение с оружием, игнорирование правил охоты и ошибочная оценка ситуации, а иногда и полное ее отсутствие.

Ранее полицейский застрелил волка, который вышел в поселок Вожега Вологодской области. Хищника заметили на территории детского сада, в результате инцидента люди не пострадали.