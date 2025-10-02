Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 15:33

Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада

Полицейский из Вологодской области застрелил волка на территории детского сада

Фото: IMAGO/Martin Wagner/Global Look Press

Полицейский застрелил волка, который вышел в поселок Вожега Вологодской области и был замечен на территории детского сада «Сказка», передает пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, пострадавших нет.

В Вологодской области полицейский ликвидировал опасное животное, вышедшее в населенный пункт к детскому саду, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков, за три недели их жертвами стали шесть человек — четверо детей и пожилая пара. Уточнялось, что одного ребенка так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.

В прошлом году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд нападала на индийский округ Бахрайч. Тогда животные растерзали 10 человек — их жертвами по большей части стали дети.

Также стало известно, что собака бойцовой породы напала на 14-летнюю девушку и ее питомца в Омске. У школьницы глубокие раны, задеты сухожилия. Бойцовская собака была без намордника. Ситуацию с несовершеннолетней в прокуратуре поставили на контроль. Местные жители отметили, что ранее жаловались в полицию на хозяйку пса.

волки
детские сады
полицейские
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Песков раскрыл, как Россия отреагирует на введение новых санкций ЕС
Песков раскрыл, кто на самом деле провоцирует эскалацию конфликта
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.