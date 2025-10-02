Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада

Полицейский застрелил волка, который вышел в поселок Вожега Вологодской области и был замечен на территории детского сада «Сказка», передает пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, пострадавших нет.

В Вологодской области полицейский ликвидировал опасное животное, вышедшее в населенный пункт к детскому саду, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков, за три недели их жертвами стали шесть человек — четверо детей и пожилая пара. Уточнялось, что одного ребенка так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.

В прошлом году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд нападала на индийский округ Бахрайч. Тогда животные растерзали 10 человек — их жертвами по большей части стали дети.

Также стало известно, что собака бойцовой породы напала на 14-летнюю девушку и ее питомца в Омске. У школьницы глубокие раны, задеты сухожилия. Бойцовская собака была без намордника. Ситуацию с несовершеннолетней в прокуратуре поставили на контроль. Местные жители отметили, что ранее жаловались в полицию на хозяйку пса.