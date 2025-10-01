Волки-людоеды растерзали четверых детей за три недели В Индии волки-людоеды за три недели растерзали шесть человек и ранили 20

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков, за три недели их жертвами стали шесть человек — четверо детей и пожилая пара, передает Hindustan Times. По информации издания, одного ребенка так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.

По словам официальных лиц, в период с 9 по 30 сентября в этом районе погибли шесть человек, в том числе четверо детей и пожилая пара, и по меньшей мере 20 жителей деревни получили ранения, — сказано в материале.

В прошлом году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд нападала на округ Бахрайч. Тогда животные растерзали 10 человек, преимущественно детей. В результате их по очереди переловили.

Ранее сообщалось, что утром 25 сентября медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник. В связи с участившимися случаями выхода медведей в город в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности.