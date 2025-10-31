Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр

Сухой воздух от батарей вредит здоровью, а избыточная влажность провоцирует появление плесени. Но чтобы принять меры, важно сначала понять, какова реальная ситуация в вашей квартире. Не спешите покупать дорогостоящий прибор — есть простой и проверенный народный способ оценить микроклимат без лишних трат.

Возьмите еловую или сосновую шишку с плотно закрытыми чешуйками и поместите ее в комнате, где хотите проверить воздух. Оставьте на пять — семь дней и внимательно понаблюдайте за изменениями.

Если чешуйки раскрылись и растопырились, воздух слишком сухой — пора использовать увлажнитель, расставить емкости с водой или добавить комнатных растений. А если чешуйки остались сомкнутыми или сжались еще сильнее, влажность избыточна: нужно чаще проветривать помещение и проверить работу вентиляции. Этот природный индикатор работает как настоящий гигроскоп, точно показывая состояние воздуха в доме.

