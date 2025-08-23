Силы ПВО отразили новую безуспешную атаку ВСУ на Москву Собянин сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ на подлете к Москве

Беспилотный летательный аппарат украинских войск, летевший в направлении Москвы, был сбит силами ПВО Министерства обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые мероприятия, добавил он.

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что российские силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник в Красносельском районе города. Как подчеркнул глава города, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, губернатор также заявил, что средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Северной столицей в Пушкинском районе, где на месте падения обломков работают оперативные службы. Как отметил Беглов, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.