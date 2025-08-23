Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 20:45

Силы ПВО отразили новую безуспешную атаку ВСУ на Москву

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат украинских войск, летевший в направлении Москвы, был сбит силами ПВО Министерства обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые мероприятия, добавил он.

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что российские силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник в Красносельском районе города. Как подчеркнул глава города, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, губернатор также заявил, что средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Северной столицей в Пушкинском районе, где на месте падения обломков работают оперативные службы. Как отметил Беглов, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Сергей Собянин
Москва
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в «Пулково»
Семья мобилизованного в ВСУ получила страшную весть через полгода неведения
Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию
Мерц оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
Президент Республики Сербской предложил кандидатуру нового премьера
Аэропорты Шереметьево и Донское частично приостановили работу
В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой
Момент уничтожения украинского дрона над Петербургом попал на видео
Турция может отправить военных на Украину
Одно решение командования приговорило раненых бойцов ВСУ к смерти
Раскрылась правда о дезертирстве в рядах ВСУ
Жители Мордовии массово пожаловались на отсутствие мобильного интернета
Силы ПВО отразили новую безуспешную атаку ВСУ на Москву
Еще один российский аэропорт перестал принимать самолеты
Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Петербург
В Италии дали оценку обвинениям диверсанту за подрыв «Северных потоков»
Стало известно, сколько человек покинуло Двуречную в Харьковской области
РЖД ввела в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области
Новая волна телефонного мошенничества захлестнула Россию
Маринованные огурцы по-болгарски: готовим сладкую хрустящую закуску
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.