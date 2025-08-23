Мужчина и женщина были ранены во время атаки ВСУ на Белгородскую область

Мужчина и женщина были ранены во время атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: два мирных жителя Белгородской области получили ранения при атаке ВСУ

В результате новых атак украинских беспилотников на территорию Белгородской области пострадали двое мирных жителей. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, где удар дрона был нанесен по легковому автомобилю.

В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног, — написал Гладков.

Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь в Краснояружской ЦРБ. Позже их переведут в областную клиническую больницу.

Также сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры в Шебекинском округе, Борисовском районе и Белгородском районе. В нескольких населенных пунктах беспилотники повредили частные дома, выбив окна и разрушив элементы кровли.

В селе Чайки дополнительно повреждена линия электропередачи и ограждение. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

Ранее беспилотный летательный аппарат украинских войск, летевший в направлении Москвы, был сбит силами ПВО Министерства обороны. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые мероприятия, добавил он.