Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ ВСУ потеряли три танка, 22 БМП и 600 бойцов в результате группового удара ВС РФ

Российские войска нанесли комбинированный групповой удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Противник потерял четыре РСЗО, три танка и свыше 600 человек личного состава.

В результате группового удара потери противника составили: четыре РСЗО, три танка, до семи БРДМ, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт, 10 укрытий для личного состава, свыше 600 военнослужащих, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в атаке были задействованы сразу несколько видов вооружений. Удары наносились оперативно-ракетным тактическим комплексом «Искандер», авиабомбами ФАБ-500 и беспилотниками «Герань».

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.