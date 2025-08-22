Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 09:59

ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского

SHOT: ВС России уничтожили штаб бригады ДШВ ВСУ с двумя наградами от Зеленского

Фото: РИА Новости

ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование, сообщил Telegram-канал SHOT. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала спецоперации. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Российские военные установили, что подразделения бригады базировались в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области. При ударе ликвидировано около 50 украинских военных, еще несколько десятков оказались под завалами.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командный состав украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покинул свои позиции на Краснолиманском направлении. По его данным, весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.

До этого стало известно, что ВСУ стали все чаще применять негуманное оружие против жителей прифронтовых районов ЛНР. В частности, об этом говорят медики, которые обследуют и лечат мирных граждан. По их словам, боевая часть тех взрывоопасных веществ, которые доставляются украинскими БПЛА, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны.

