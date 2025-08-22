Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Бригада «Азов» осталась «без головы» на важном направлении в зоне СВО

Кимаковский: командование «Азова» сбежало в тыл с Краснолиманского направления

Командный состав украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покинул свои позиции на Краснолиманском направлении, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его данным, весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады, они же боевики «Азова», всем командным пунктом, во главе с комбригом, покинули Краснолиманское направление и ушли в тыл за реку Оскол на расстояние 30 км, — сказал Кимаковский.

Ранее Кимаковский рассказывал, что подразделение украинской бригады «Азов» оказалось в оперативном окружении возле населенного пункта Родинское на территории ДНР. Российские войска установили полный огневой контроль над заблокированными формированиями. По его оценкам, украинские военнослужащие лишены возможности отступить, вероятно, из-за отсутствия соответствующего приказа или опасения значительных потерь при попытке прорыва.

До этого Министерство обороны России сообщило о ликвидации взвода бригады «Азов» в районе поселка Клебан-Бык. В ходе разведывательной операции были обнаружены и уничтожены два укрепленных блиндажа с личным составом 12-й бригады Нацгвардии Украины, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами и инженерные укрепления противника.

