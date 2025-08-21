Бойцы «Азова» угодили в огневой мешок ВС России в ДНР Кимаковский: ВС РФ окружили бригаду батальона «Азов» в районе Родинского в ДНР

Бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в оперативное окружение в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником.

В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад «Азова», находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем, — сообщил он.

По словам Кимаковского, украинские военные не могут отступить, даже несмотря на крайне тяжелую ситуацию. Возможно, они не получили соответствующего приказа либо опасаются нести большие потери при попытке выхода из окружения, предположил он.

Советник главы ДНР напомнил, что ранее бойцы этого же формирования отступили в районе Лимана, не выдержав атак со стороны российских подразделений. Текущая ситуация наглядно демонстрирует реальный уровень подготовки противника, отметил он.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что российские войска фактически разгромили 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в ходе боев в Серебрянском лесу в Донецкой Народной Республике. По информации источника, личный состав подразделения почти уничтожен, большая часть тел военнослужащих осталась на этом участке фронта.