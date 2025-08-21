Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:20

Бойцы «Азова» угодили в огневой мешок ВС России в ДНР

Кимаковский: ВС РФ окружили бригаду батальона «Азов» в районе Родинского в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в оперативное окружение в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником.

В районе Родинского они фактически тоже, вот это одна из бригад «Азова», находятся в оперативном окружении, находятся под полным нашим огневым контролем, — сообщил он.

По словам Кимаковского, украинские военные не могут отступить, даже несмотря на крайне тяжелую ситуацию. Возможно, они не получили соответствующего приказа либо опасаются нести большие потери при попытке выхода из окружения, предположил он.

Советник главы ДНР напомнил, что ранее бойцы этого же формирования отступили в районе Лимана, не выдержав атак со стороны российских подразделений. Текущая ситуация наглядно демонстрирует реальный уровень подготовки противника, отметил он.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что российские войска фактически разгромили 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в ходе боев в Серебрянском лесу в Донецкой Народной Республике. По информации источника, личный состав подразделения почти уничтожен, большая часть тел военнослужащих осталась на этом участке фронта.

ДНР
Азов
ВС РФ
ВСУ
Игорь Кимаковский
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.