19 августа 2025 в 11:24

Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР

ВС России уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в ходе боев в Серебрянском лесу в ДНР

Российские войска фактически разгромили 53-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в ходе боев в Серебрянском лесу в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ. По словам собеседника агентства, личный состав подразделения почти уничтожен, большая часть тел военнослужащих осталась на этом участке фронта.

53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест, — сказал источник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты БПЛА и артиллерия Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР. Там отметили, что противник в этот момент пытался доставить продовольствие и боеприпасы.

До этого российские военные ликвидировали взвод «Азова» в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены также пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника. По данным ведомства, в ходе воздушной разведки были обнаружены два блиндажа с личным составом 12-й бригады Нацгвардии Украины. Как уточнили в Минобороны, по позициям противника нанесли комбинированный удар.

