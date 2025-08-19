Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 07:24

Российские военные ликвидировали два отделения «Азова» в ДНР

Минобороны: ВС России ликвидировали два отделения бойцов «Азова» у Катериновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расчеты БПЛА и артиллерия Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там отметили, что противник в этот момент пытался доставить продовольствие и боеприпасы.

В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в жилой застройке населенного пункта Катериновка обнаружено перемещение военнослужащих ВСУ в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения, — указали в ведомстве.

Координаты цели были отправлены расчетам ствольной артиллерии Южной группировки. Укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника составили до двух отделений пехоты, подчеркнули в МО.

Ранее российские военные ликвидировали взвод «Азова» в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены также пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника. По данным ведомства, в ходе воздушной разведки были обнаружены два блиндажа с личным составом 12-й бригады Нацгвардии Украины. Как уточнили в Минобороны, по позициям противника нанесли комбинированный удар.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на бойцов 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота информировал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск с Сумского направления в Донецкую Народную Республику. По данным канала, причиной стал прорыв российских войск на Красноармейском (Покровском) и Константиновском направлениях. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

