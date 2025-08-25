Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:22

Генерал объяснил, зачем ВСУ размещают военные объекты около школ

Генерал Липовой: ВСУ прячут танки около школ для иллюзии атак РФ на гражданских

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины размещают военные объекты, в том числе танки, вблизи школ и детских садов для обвинения ВС РФ в атаках на мирное население, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, российская разведка выявляет подобные случаи, что позволяет наносить точечные удары только по объектам ВСУ.

Прикрытие военных объектов гражданскими, а также размещение солдат ВСУ на таких объектах производится не первый раз. Это тактика, которая применяется ВСУ начиная с 2014 года, когда они прятали свои системы залпового огня возле школ, детских садов и так далее. Это тактика Киева, который ничем не гнушается, чтобы потом раструбить на весь мир о том, что Россия такая кровавая, уничтожает гражданское население и приносит неисчислимые беды украинскому народу. На самом деле это ложь. Наша разведка эти все факты выявляет и наносит точечные удары, — сказал Липовой.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что Украина увеличила число ударов по территории России после саммита президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. По его словам, количество атак на гражданские объекты выросло с 300 до 430 в сутки и все они неслучайны.

ВСУ
Украина
Россия
ВС РФ
СВО
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
