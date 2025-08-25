Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мирошник раскрыл, как изменилось поведение ВСУ после саммита на Аляске

Мирошник: Киев нарастил число ударов по территории РФ после саммита на Аляске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украина увеличила число ударов по территории России после саммита президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, количество ударов по гражданским объектам выросло с 300 до 430 в сутки, все они неслучайны.

Это прямой приказ наносить удары, — отметил он.

При этом, добавил Мирошник, пострадавших стало больше, потому что увеличилось количество ударов БПЛА.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил, что два окна были выбиты при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. Конструкции дома при этом не пострадали. Политик дополнил, что все собственники получат компенсацию.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ликвидации БПЛА над Пушкинским районом. Позже беспилотник был уничтожен в Красносельском районе. Пострадавших не было. На место выехали сотрудники экстренных служб.

