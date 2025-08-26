Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом Дрозденко: обломки сбитых БПЛА повредили несколько домов в Ленинградской области

Обломки сбитых беспилотников упали на частный сектор в Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены стекла трех домов и автомобиль в деревне Загорье.

Пострадавших нет. Поручил местной администрации определить ущерб, — написал он.

Ранее стало известно, что более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор Ленинградской области также предупреждал о понижении скорости мобильного интернета в области.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

В свою очередь пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.