Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 07:00

ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти

Дрозденко: более 10 БПЛА сбили над Кингисеппским и Лужским районами в Ленобласти

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Точное число дронов он не уточнил. При этом инцидент произошел во вторник, 26 августа. Разрушений не зафиксировано, написал Дрозденко.

Ранее в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, отметил губернатор региона. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия будет вынуждена усилить удары по военным объектам Украины в ответ на атаки дронами на атомные электростанции. Он подчеркнул, что подобные действия Киева создают угрозу для всего мира и требуют жесткой реакции. Депутат отметил, что Украина прибегает к таким провокациям из-за поражений на фронте, а западные союзники президента Владимира Зеленского их поощряют.

атаки
ВСУ
Ленобласть
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта
Марочко заявил, что российские военные зашли в северную часть Купянска
Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше
Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Более 40 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Главе отделения ДОСААФ в Краснодарском крае грозит десять лет тюрьмы
Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине
В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино
Синоптик предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
Россиянка прошла во второй круг US Open, уступив всего один гейм
Собянин раскрыл, сколько москвичей участвуют в СВО
США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России
В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать рейсы
ВСУ атаковали беспилотниками один из регионов на юге России
Названы нестандартные упражнения для развития силы ног
ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
«Лучше заранее»: альпинист о сроках подготовки к горному восхождению
Российские дроноводы поразили технику ВСУ в лесополосе
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.