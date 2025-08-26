ПВО нейтрализовала более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти Дрозденко: более 10 БПЛА сбили над Кингисеппским и Лужским районами в Ленобласти

Более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Точное число дронов он не уточнил. При этом инцидент произошел во вторник, 26 августа. Разрушений не зафиксировано, написал Дрозденко.

Ранее в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, отметил губернатор региона. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия будет вынуждена усилить удары по военным объектам Украины в ответ на атаки дронами на атомные электростанции. Он подчеркнул, что подобные действия Киева создают угрозу для всего мира и требуют жесткой реакции. Депутат отметил, что Украина прибегает к таким провокациям из-за поражений на фронте, а западные союзники президента Владимира Зеленского их поощряют.