Убили ребенка и расстреляли Шебекино: как ВСУ атакуют Россию 25 августа

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Белгородской области. Что известно об атаках в ночь на 25 августа, сколько сбили БПЛА, где еще были удары?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 25 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа.

«Семь [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Смоленской области, шесть над территорией Брянской области, три над территорией Орловской области, три над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, один над территорией Калужской области. один над территорией Тверской области», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кроме этого, минувшей ночью воздушная опасность объявлялась в Татарстане, Воронежской, Липецкой, Пензенской областях. Согласно официальным источникам, ночная атака на российские регионы отражена без последствий. План «Ковер» в российских аэропортах не вводился.

25 августа пресс-служба Минобороны РФ объявила, что с 7 до 8 часов утра было перехвачено еще два украинских БПЛА над Курской областью.

Где были атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сколько погибших

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области получили ранения пять человек. Большинство из них — автомобилисты и водители сельхозтехники. Под ударом были Валуйки и Новый Оскол.

Утром ВСУ обстреляли из артиллерии город Шебекино. Гладков в своем Telegram-канале показал последствия удара, пострадал один человек.

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в результате атак ВСУ в Херсонской области погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок. Еще один четырехлетний ребенок ранен, всего ранения получили пять человек. Сальдо отметил, что ВСУ своими ударами уничтожили половину карет скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области и выжигают леса, чтобы запугать население.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

