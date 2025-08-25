Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:41

Убили ребенка и расстреляли Шебекино: как ВСУ атакуют Россию 25 августа

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Белгородской области. Что известно об атаках в ночь на 25 августа, сколько сбили БПЛА, где еще были удары?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 25 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа.

«Семь [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Смоленской области, шесть над территорией Брянской области, три над территорией Орловской области, три над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, один над территорией Калужской области. один над территорией Тверской области», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кроме этого, минувшей ночью воздушная опасность объявлялась в Татарстане, Воронежской, Липецкой, Пензенской областях. Согласно официальным источникам, ночная атака на российские регионы отражена без последствий. План «Ковер» в российских аэропортах не вводился.

25 августа пресс-служба Минобороны РФ объявила, что с 7 до 8 часов утра было перехвачено еще два украинских БПЛА над Курской областью.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где были атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сколько погибших

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области получили ранения пять человек. Большинство из них — автомобилисты и водители сельхозтехники. Под ударом были Валуйки и Новый Оскол.

Утром ВСУ обстреляли из артиллерии город Шебекино. Гладков в своем Telegram-канале показал последствия удара, пострадал один человек.

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в результате атак ВСУ в Херсонской области погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок. Еще один четырехлетний ребенок ранен, всего ранения получили пять человек. Сальдо отметил, что ВСУ своими ударами уничтожили половину карет скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области и выжигают леса, чтобы запугать население.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удар по Курской АЭС, разгружен блок № 3: как ВСУ атакуют Россию 24 августа

Дроны выпотрошили войска врага: ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа

В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография

атаки ВСУ
Белгородская область
новости
удары ВСУ
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.