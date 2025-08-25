Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 августа

В Ростовской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там посоветовали покинуть улицы и укрыться в помещениях.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в публикации.

Также силы ПВО сбили семь дронов ВСУ на юге России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были зафиксированы за последние три часа воскресенья, 24 августа, с 20:00 до 23:00 мск.

«Два — над территорией Республики Крым, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Орловской области», — отметили в МО РФ.

Кроме того, четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, дрон в Валуйском округе в селе Солоти ударил по автобусу предприятия, пострадал водитель.

«В Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в больницу. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Грузском вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА полностью уничтожен огнем автомобиль», — добавил Гладков.

Он уточнил, что в городе Валуйки после атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали еще два человека. Им оказывается медицинская помощь.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 24 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на воскресенье в городе Курчатове Курской области произошла серия взрывов. По предварительным данным канала, сработала система противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что с полуночи в пригороде Курчатова было слышно не менее пяти мощных взрывов. Предположительно, уточнили авторы канала, силы ПВО отражали атаку беспилотников типа «Лютый», пытавшихся прорваться к объектам в данном районе. SHOT уточняет, что инцидент произошел около 00:30 по местному времени.

Информация о возможных последствиях проверяется.

Также в ночь на воскресенье, в 00:26 мск, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от Курской АЭС, сообщила пресс-служба станции. В результате детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок № 3 был разгружен на 50%.

Пресс-служба АЭС добавила, что в настоящее время на станции в работе находится 3-й энергоблок, а 4-й энергоблок — в плановом ремонте. 1-й и 2-й энергоблоки находятся в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Несмотря на внешнюю атаку, работа станции остается стабильной.

