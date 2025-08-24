Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 04:24

На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар

На Курской АЭС потушили пожар, вспыхнувший на трансформаторе после атаки БПЛА

Курская АЭС Курская АЭС Фото: Илья Питалев/NEWS.ru

В ночь на 24 августа, в 00:26 по московскому времени, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от Курской АЭС, сообщила пресс-служба станции. В результате детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок N3 был разгружен на 50%.

При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами, говорится в публикации.

Пресс-служба АЭС добавила, что в настоящее время на станции в работе находится 3 энергоблок, а 4 энергоблок — в плановом ремонте. Находятся 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Несмотря на внешнюю атаку, работа станции остается стабильной.

Ранее Telegram-канал Mash передавал, что у Курской АЭС в Курчатове был сбит украинский дрон. По данным журналистов, обломки беспилотника упали на парковку АЭС-2, расположенную поблизости. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Курская область
АЭС
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы крепко держат свои позиции в Сумской области
Обнародован перечень обязательных школьных предметов в России
Романы, намоленное материнство, карьера: куда пропала Равшана Куркова
Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию
С основателя банка «Тинькофф» перестали взыскивать 20 млн рублей
На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар
Москвичей предупредили о резком снижении видимости на улицах
Граждан РФ ждет сокращенная рабочая неделя в ноябре
Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года
Десятки тысяч сербов вышли на мирные митинги
Два российских аэропорта ввели очередные ограничения на полеты
Аферисты «залезают» в телефоны с помощью программ с удаленным доступом
Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Судебные приставы подали иск к Ходорковскому
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 августа, грибки на месте
Мошенники активно используют популярное приложение для обмана
Что известно о состоянии Кеосаяна сейчас: последние новости, слова Симоньян
США поставят Украине тысячи новых ракет за счет европейских союзников
В Нидерландах выступили за депортацию украинцев
В Госдуме решили помочь студентам с проживанием
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.