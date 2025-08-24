На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар На Курской АЭС потушили пожар, вспыхнувший на трансформаторе после атаки БПЛА

В ночь на 24 августа, в 00:26 по московскому времени, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от Курской АЭС, сообщила пресс-служба станции. В результате детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок N3 был разгружен на 50%.

При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами, — говорится в публикации.

Пресс-служба АЭС добавила, что в настоящее время на станции в работе находится 3 энергоблок, а 4 энергоблок — в плановом ремонте. Находятся 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Несмотря на внешнюю атаку, работа станции остается стабильной.

Ранее Telegram-канал Mash передавал, что у Курской АЭС в Курчатове был сбит украинский дрон. По данным журналистов, обломки беспилотника упали на парковку АЭС-2, расположенную поблизости. Минобороны РФ не комментировало эти данные.