24 августа 2025 в 02:06

SHOT сообщил о минимум пяти взрывах в Курской области

SHOT: минимум пять взрывов прогремели на территории курского Курчатова

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на воскресенье в городе Курчатове Курской области произошла серия взрывов. По предварительным данным канала, это сработала система противовоздушной обороны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что с полуночи в пригороде Курчатова было слышно не менее пяти мощных взрывов. Предположительно, уточнили авторы канала, силы ПВО отражали атаку беспилотников типа «Лютый», пытавшихся прорваться к объектам в данном районе. SHOT уточняет, что инцидент произошел около 00:30 по местному времени.

Канал добавил, что ситуация в городе сейчас нормализовалась, информация о возможных последствиях проверяется. Власти пока не комментируют произошедшее.

Ранее беспилотный летательный аппарат украинских войск, летевший в направлении Москвы, был сбит силами ПВО Министерства обороны. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые мероприятия.

Также сообщалось об атаке БПЛА на территорию Белгородской области. В результате нападения пострадали двое мирных жителей. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, где удар дрона был нанесен по легковому автомобилю.

взрывы
Курская область
атаки
ВСУ
