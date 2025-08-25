В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам, — говорится в публикации.

Ранее беспилотник атаковал жилой дом в Советском районе Брянска. По данным губернатора региона, жертв и пострадавших в результате инцидента не оказалось, однако были зафиксированы повреждения фасада и остекления. На месте работали оперативные службы для оценки ущерба и ликвидации последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого военное ведомство информировало о нанесении группового удара по пунктам дислокации ВСУ в ДНР. Согласно опубликованным данным, ликвидировано свыше 600 военнослужащих, а также множество единиц техники, включая РСЗО, танки и БМП. Для атаки применялись комплексы «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».