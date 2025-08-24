Дроны выпотрошили войска врага: ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа

Армия России наступает на всех направлениях спецоперации на Украине, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа, где дроны выпотрошили вражеские войска?

Ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском участке идут ожесточенные бои в районе Каменского и Степногорска.

«На Угледарском фронте ВС РФ пробиваются от Вороного к Камышевахе, срезая карман у последнего села. Минобороны РФ сообщило об освобождение Филии — это село на правом берегу реки Волчья в Днепропетровской области. Ближайшая цель армии России — Новопавловка — крупный узел обороны и логистики ВСУ. До этого села 3 км, на подступах к нему идут бои», — пишет политик.

По его информации, на левом фланге Покровского направления ВС РФ пробиваются к Молодецкому, установлен контроль еще над двумя улицами в Удачном; увеличен контроль у Леонтовичей и между Трояндой и Шевченко; есть продвижение ВС РФ северо-восточнее Мирнограда; в районе Золотого Колодезя и Кучерова Яра встречные бои.

«На западе Константиновского участка ВС РФ сжимают кольцо вокруг Шахово с юго-востока и северо-запада, продвигаются в районе Русина Яра и Степановки. На правом фланге, освободив Клебан-Бык, армия России закрыла путь выхода ВСУ, оставшимся на южном берегу водохранилища, и ведет зачистку этой территории. Выйдя к Плещеевке, наши сформируют еще один карман с горловиной Плещеевка — Александро-Шультино, куда угодят гарнизоны ВСУ, обороняющие подходы к предполью Константиновки с юго-востока. Бои идут у западной окраины Александро-Шультино и севернее, где наши выбивают ВСУ из района западнее канала. На севере участка наши пробиваются к Майскому», — пишет политик.

По данным Царева, на Северском направлении ВС РФ развивают наступление в Серебрянском лесничестве; подходит к завершению трехлетняя битва за Кременский лес, где ВСУ потеряли всю восточную часть леса и выводит силы из западной, не планируя удерживать Драновку и путь снабжения через нее.

«На Краснолиманском участке ВС РФ атакуют в Заречном, продвигаются в районе дороги Заречное — Ямполь. На Купянском фронте ВС РФ режут оборону Купянска, осложняя логистику ВСУ. Взяв Соболевку, наши отрезали часть потоков снабжения крупной купянской группировки. Бои идут южнее, в лесах у Благодатовки и в направлении единственного оставшегося узла логистики ВСУ в Осиново. Севернее наши зачищают Кондрашовку. На Харьковском направлении ВС РФ наступают на Амбарное и Хатнее. В Сумском приграничье в Юнаковке полностью зачищена правая от реки сторона села, продолжается зачистка левобережья», — сообщил политик.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где дроны выпотрошили вражеские войска

Минобороны России сообщило, что операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали пехоту ВСУ в районе Звановки в ДНР. Удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации», — говорится в публикации МО.

Отмечается, что спустя несколько часов ВСУ предприняли вторую попытку ротации, однако и эту группу обнаружили и поразили российские БПЛА. В результате операции ВС РФ сорвали планы противника, и ВСУ отступили с потерями.

Читайте также:

Трамп продал ВСУ ракеты для ударов по России? Правда ли это, что за оружие



У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция

Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше