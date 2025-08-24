Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:41

Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Операторы дронов Южной группировки войск ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли вторую попытку ротации, однако и эту группу обнаружили и поразили российские дроны. В результате операции российские бойцы сорвали планы противника, и ВСУ были вынуждены отступить, понеся потери.

Ранее подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении без попыток контратаковать. Как заявил российский военнослужащий с позывным Симба, украинская сторона избегала прямого противостояния с 103-м полком.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
дроны
