Трамп продал ВСУ ракеты для ударов по России? Правда ли это, что за оружие

Власти США одобрили продажу Киеву тысяч дальнобойных ракет за счет Европы. Насколько опасно это оружие, смогут ли ВСУ его использовать?

Какое оружие будет продавать Америка для ВСУ

Два американских чиновника заявили The Wall Street Journal, что на прошлой неделе власти США одобрили продажу 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Вооружения должны прибыть на Украину «примерно через шесть недель», утверждает WSJ.

Источники сообщили, что стоимость пакета вооружения составит $850 млн. В него входят и «иные позиции». Источник финансирования назван не был; предположительно, большую часть расходов на себя взяли европейские союзники Киева из «коалиции желающих».

13 июля Владимир Зеленский объявил, что Киев готовит «новые дальнобойные удары».

На следующий день, 14 июля, журнал Military Watch Magazine написал, что США намерены передать Киеву крылатые ракеты «воздух — земля» AGM-158 JASSM. Ракеты с боеголовкой массой 450 кг летят на 370 км, в модификации JASSM-ER дальность ракеты составляет до 930 км.

15 июля Трамп опроверг намерение поставлять Украине дальнобойные ракеты. WSJ пишет, что одобрение сделки на самом деле было отложено, когда началась подготовка саммита президентов России и США на Аляске.

Что такое ERAM, насколько опасны эти ракеты

Ракета RIM-174 ERAM (Extended Range Air Munition) разрабатывалась компанией Raytheon по заказу ВВС США с начала 2024 года. Telegram-канал «Южный фронт» отмечает, что с самого начала предполагалось, что ERAM создается для применения ВСУ: техническое задание требовало, чтобы ERAM могли применять истребители «иностранных типов». Ракета должна была стать массовым и дешевым высокоточным авиационным боеприпасом.

Дальность поражения ERAM составляет от 240 км до 450 км.

«С такой дальностью украинская авиация сможет пусками в районе Николаева дотянуться до Крымского моста», — отметил военкор Александр Харченко.

Telegram-канал «Военная хроника» отмечает: нет никаких данных о том, что ракеты ERAM в варианте «воздух — земля» пошли в производство. Вероятно, таких ракет пока просто не существует, а речь идет о некой модификации другого оружия.

«Совершенно точно, в мире сегодня нет 3300 таких ракет. А чтобы сделать такое количество, уйдут годы. А за годы столько всего приключается, что, возможно, Украине будет уже сильно не до ракет», — отмечает Telegram-канал Fighterbomber.

«Судя по всему, администрация США одобрила продажу Украине не ERAM, а 3350 новых гибридных боеприпасов P-JDAM. Стоимость одной ракеты-бомбы оценивается в $250 тыс. P-JDAM представляет собой комбинацию планирующей авиабомбы и ракетного ускорителя. Масса боеприпаса — 227 кг, дальность — до 460 км, скорость полета на ускорителе — около 760 км/ч. По сути, это „удешевлённая крылатая ракета“, которую можно производить относительно массово. Нечто похожее под названием GLSDB Украине уже передавали», — отмечает «Военная хроника», указывая, что у ракеты-бомбы есть модификации с быстрым стартом и морская версия.

Как Трамп не дает атаковать Россию оружием из США

WSJ утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа уже несколько месяцев не разрешает ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов в глубине России.

По словам источников издания, чтобы атаковать цели в глубине России, Киев должен получить разрешение непосредственно от министра обороны США Пита Хегсета. Это требование касается как американских дальнобойных баллистических ракет ATACMS, так и франко-британских крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG). На применение новых ракет ERAM, которые якобы будут поставлены в ближайшее время, Украине также придется получать разрешение из Вашингтона.

