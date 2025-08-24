Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и создают зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 24 августа 2025 года, как сказываются на войсках мясные штурмы, где «обнулили» спецназ?

Ситуация в Сумской области утром 24 августа

Telegram-канал «Северный ветер» пишет, что авиация ВКС уничтожила крупный пункт дислокации ВСУ в Волчанске.

«„Северяне“ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчьей. В этом им помогают летчики и высокоточные авиационные ракеты», — говорится в публикации.

Отмечается, что по всему Сумскому направлению продолжает активно работать артиллерия Северной группировки и авиация ВКС РФ.

«Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта. ВСУ активных действий не предпринимали. В Юнаковке „северяне“ значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в населенном пункте и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 метров», — пишут авторы канала.

Отмечается, что на Теткинском и Глушковском участках без существенных изменений, противник активных действий не предпринимал.

«Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра — результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское). Прибывающее пополнение не в состоянии перекрыть понесенные потери», — говорится в публикации.

Российские военнослужащие уничтожили антенны, блиндажи и личный состав одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) Украины «Рейнджер» в Сумской области, сообщил офицер группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Витязь.

По его словам, расчет ударных БПЛА в составе ГрВ «Север» выполнял задачи по расширению буферной зоны в Сумской области. Тогда он и обнаружил антенны связи и управления дронами отряда ССО, нанеся по ним удар с помощью беспилотника.

«После уничтожения антенн расчет БПЛА <...> уничтожил и блиндаж украинских спецназовцев вместе с личным составом. Двое украинских „рейнджеров“ спаслись бегством», — рассказал Витязь.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

